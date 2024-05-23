«Аталанта» разгромила «Байер» в финале Лиги Европы

Итальянский футбольный клуб «Аталанта» из Бергамо впервые в своей истории выиграл европейский кубок.

Вечером 23 мая команда всухую победила немецкий «Байер» из Леверкузена в финале Лиги Европы. Матч на стадионе в Дублине завершился со счетом 3:0. Все голы забил нападающий из Нигерии Адемола Лукман.

В «Аталанте» играет российский футболист Алексей Миранчук, но сегодня на поле он не выходил.

Для «Байера» это первое поражение с мая 2023 года. В текущем сезоне у команды было 42 победы и 9 ничьих.