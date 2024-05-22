Украинским СМИ рекомендовали не называть российских военных «орками» и «русней»

Национальный совет Украины по вопросам телевидения и радиовещания рекомендовал журналистам отказаться от использования «агрессивной и неэтичной» лексики в адрес российских военных.

Такие рекомендации прописаны на сайте ведомства в критериях, по которым информацию можно отнести к разжигающей ненависть, рознь и жестокость. Документ был опубликован 14 мая. Внимание на него обратил расследовательский проект «Система».

В основном в документе говорится о том, как следует корректно рассказывать в СМИ об украинских военных и ветеранах боевых действий. Однако один из пунктов посвящен «высказываниям в медиа, направленным на обесценивание врага». Например, некорректной лексикой признаются такие выражения, как «чмони», «орки», «русня / галимая русня / клятая русня», «русня, которая не умеет воевать», «да они дебилы».

Авторы рекомендаций отмечают, что журналисты должны придерживаться этических стандартов даже в условиях военного положения, а распространение оскорбительных высказываний в адрес российских военных или представителей оккупационных властей «может привести к обострению военных действий и созданию дополнительного напряжения в обществе». Некорректная лексика, говорится в документе, не способствует объективному информированию общественности и может подорвать доверие к медиа как надежному источнику информации.

Высказывания, направленные на обесценивание врага, включая военнослужащих Вооруженных Сил Российской Федерации, преследуют цель демонизировать противника. Эти высказывания часто агрессивны и неэтичны.

Важно понимать, что использование некорректной и, по сути, «дегуманизирующей» лексики в отношении военнослужащих страны-агрессора может способствовать дальнейшему обострению боевых действий и ненависти ко всем гражданам страны-агрессора, и не всегда является конструктивным средством восприятия гражданами страны, которая обороняется, военных преступлений военнослужащих страны страны-агрессора в соответствии с международным законодательством. В журналистике рекомендуется придерживаться объективности ко всем враждующим сторонам.

С началом полномасштабного российского вторжения некоторые украинские медиа и политики допускают употребление уничижительных выражений в адрес военных РФ в публичном пространстве: в телевизионном эфире или в социальных сетях. Российская пропаганда использует практически любую агрессивную и неэтичную лексику в адрес военнослужащих ВСУ.

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