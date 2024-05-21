Власти Израиля отключили камеру Associated Press, которая вела трансляцию из сектора Газа, и забрали у журналистов оборудование

Власти Израиля отключили прямую трансляцию с камеры американского агентства Associated Press, которая была установлена на юге страны и вела съемку сектора Газа.

Представители министерства связи Израиля, прибывшие в город Сдерот на юге страны, также конфисковали оборудование, принадлежащее AP. Основанием для этого стал документ, подписанный главой ведомства Шломо Кархи. В нем говорилось, что трансляция нарушает закон о СМИ, предоставляя изображение катарскому телеканалу «Аль-Джазира».

В AP действия израильского правительства осудили «самым решительным образом» и заявили, что власти Израиля злоупотребляют законом. «Мы призываем израильские власти вернуть наше оборудование и позволить нам немедленно возобновить прямую трансляцию, чтобы мы могли продолжать предоставлять эту важную визуальную информацию тысячам СМИ по всему миру», — говорится в заявлении агентства.

Лидер израильской оппозиции Яир Лапид назвал решение правительства «актом безумия». «Это не „Аль-Джазира“, это американское СМИ, получившее 53 Пулитцеровские премии», — написал он. Министр связи Шломо Кархи ответил ему, что по закону устройства, используемые для поставки контента «Аль-Джазире», могут быть конфискованы у любого человека или корпорации. К тому же, по его словам, сотрудники AP были заранее предупреждены о нарушении закона на прошлой неделе.

В AP утверждают, что за день до отключения получили от властей устный приказ прекратить трансляцию, но отказались это сделать, и отметили, что агентство соблюдает правила военной цензуры Израиля, которые запрещают транслировать передвижение войск.

Власти США выразили обеспокоенность произошедшим и призвали предоставить журналистам возможность выполнять свою работу. «Очевидно, это вызывает беспокойство, и мы хотим разобраться в этом», — сказала пресс-секретарь Белого дома Карин Жан-Пьер. Журналист издания Axios Барак Равид сообщил со ссылкой на два источника, что американские чиновники связались с канцелярией премьер-министра Израиля и попросили отменить это решение.

Отключение трансляции AP израильскими властями также осудили представители международной организации «Репортеры без границ».

В начале апреля 2024 года кнессет (парламент Израиля) принял закон, позволяющий приостанавливать работу СМИ, которые, по мнению властей Израиля, наносят ущерб национальной безопасности. Сразу после этого министр связи Шломо Кархи подписал распоряжение, предписывающие прекратить вещание телеканала «Аль-Джазира» — закрыть два офиса в Иерусалиме, заблокировать доступ к сайту и конфисковать оборудование.

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