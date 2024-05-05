Власти Израиля решили прекратить вещание катарского телеканала «Аль-Джазира» в стране. В офисе компании в Иерусалиме прошел обыск

Правительство Израиля решило запретить вещание катарского телеканала «Аль-Джазира» в стране на 45 дней, сообщает The Times of Israel.

Решение было принято в соответствии с законом, который Кнессет (парламент Израиля) принял в апреле. Он разрешает приостанавливать работу СМИ, которые, по мнению властей Израиля, наносят ущерб национальной безопасности. Израильские издания сразу после принятия закона отмечали, что он будет использован против «Аль-Джазиры».

После решения правительства министр связи Шломо Кархи подписал распоряжение, предписывающие израильским телепровайдерам прекратить трансляцию «Аль-Джазиры», закрыть два офиса канала в Иерусалиме, заблокировать доступ к веб-сайту «Аль-Джазиры» в Израиле, а также конфисковать вещательное оборудование канала. Вскоре в одном из офисов «Аль-Джазиры» прошел обыск.

Глава «Аль-Джазиры» в Израиле Валид Омари назвал решение властей страны «опасным» и продиктованным политическими соображениями. Канал намерен оспорить запрет.

Голосование по вопросу запрета «Аль-Джазиры» в Израиле должны были провести еще 2 мая, отмечает The Times of Israel. Его отложили на фоне опасений израильской разведки «Моссад» и службы общей безопасности ШАБАК о том, что закрытие канала может повредить переговорам Израиля и ХАМАС об освобождении израильских заложников. По этой причине представители блока «Национальное единство» бойкотировали голосование 5 мая.

Комитет по защите журналистов (CPJ) еще осенью 2023 года на фоне угроз Израиля закрыть «Аль-Джазиру» призывала сохранить «плюрализм мнений» в СМИ. После запрета на вещание канала Ассоциация иностранной прессы, представляющая иностранные СМИ в Израиле, осудила решение властей страны, отметив, что теперь Израиль присоединился к «сомнительному клубу авторитарных правительств».

«Аль-Джазира» принадлежит правительству Катара. Телеканал неоднократно обвиняли в ангажированности при освещении конфликтов на Ближнем Востоке.