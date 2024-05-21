Суд продлил арест журналистке Антонине Фаворской без ее адвоката. Следствие заявило ему отвод из-за того, что он защищал свидетеля по этому делу

Басманный районный суд Москвы продлил до 3 августа арест журналистки издания Sotavision Антонины Фаворской, которую обвиняют в участии в деятельности «экстремистского сообщества», сообщает «Медиазона».

В суде Фаворскую представляла адвокат по назначению Валентина Филипенкова. Защищающего журналистку адвоката Федора Сироша не уведомили о заседании. «Должны меня уведомить за трое суток. Материал у меня есть, я ознакомился, но определения нет, извещения нет», — сказал он «Медиазоне».

На заседании следователь заявил, что Сироша отвели, поскольку он был защитником у свидетеля по этому же уголовному делу, пишет Sotavision. О каком свидетеле идет речь — не уточняется.

Журналистку Антонину Фаворскую задержали вечером 27 марта на выходе из спецприемника «Сахарово» в Новой Москве, где она отбывала 10 суток административного ареста по протоколу о неповиновении полиции. Следствие считает, что она собирала материал, монтировала видеоролики и готовила публикации, которые размещались на платформах ФБК. В самом фонде отрицают, что Фаворская публиковала что-либо на его ресурсах. Журналистка своей вины не признает. 29 марта суд отправил Фаворскую в СИЗО.

Антонина Фаворская посещала почти все заседания по искам Алексея Навального в судах во Владимире и Коврове. За месяц до гибели политика журналистка ездила в Ямало-Ненецкий автономный округ, чтобы сделать репортаж о поселке Харп и колонии, в которой находился Навальный. Она сняла последнее видео с Навальным 15 февраля.

задержание антонины фаворской

В Москве по делу об «участии в ФБК» задержана Антонина Фаворская, снявшая последнее видео с Навальным Четверых ее коллег забрали полицейские, одного избили

задержание антонины фаворской

В Москве по делу об «участии в ФБК» задержана Антонина Фаворская, снявшая последнее видео с Навальным Четверых ее коллег забрали полицейские, одного избили