Школьникам в Севастополе разрешили не сдавать ЕГЭ и ОГЭ из-за атак на город

Губернатор аннексированного Севастополя Михаил Развожаев заявил, что из-за «неспокойной обстановки» в 2024 году сдача единого государственного экзамена (ЕГЭ) и основного госэкзамена (ОГЭ) в городе будет добровольной.

«Вы все видите, какая сейчас неспокойная обстановка в городе: за прошлую неделю нас атаковали четыре раза, сегодня утром звучал сигнал воздушной тревоги. Совершенно очевидно, что это большой стресс и для детей, и для их родителей», — написал он в телеграм-канале.

Дети смогут выбрать форму государственной итоговой аттестации и получить аттестаты за 9 и 11 классы по результатам ОГЭ, ЕГЭ или промежуточной аттестации в школе. Поступать в высшие учебные заведения можно будет как на основании результатов ЕГЭ, так и внутренних вступительных вузовских экзаменов.

Развожаев добавил, что власти «в любом случае» и «со всеми мерами предосторожности» проведут ЕГЭ и ОГЭ для школьников, которым результаты итоговой аттестации нужны для поступления в вузы.

В 2023-2024 годах министерство просвещения РФ разрешило не сдавать ЕГЭ и ОГЭ школьникам из Курской, Белгородской и Брянской областей, граничащих с Украиной и регулярно подвергающимся обстрелам. Учащиеся этих регионов смогут поступать в вузы по результатам вступительных экзаменов.

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