Президент Ирана Ибрагим Раиси погиб в авиакатастрофе

Президент Ирана Ибрагим Раиси погиб при крушении вертолета, который разбился 19 мая в провинции Восточный Азербайджан.

Как сообщает агентство Mehr, также погибли другие находившиеся на борту пассажиры — среди них министр иностранных дел Ирана Хосейн Амир Абдоллахиян, губернатор иранской провинции Восточный Азербайджан Малик Рахмати и аятолла Мохаммед Али Але-Хашем.

Агентство Reuters сообщает, что разбившийся вертолет полностью сгорел. Это был американский Bell 212.

Катастрофа произошла, когда Раиси и сопровождавшие его чиновники возвращались с переговоров из Азербайджана.

Вертолет упал в труднодоступной местности недалеко от границы. Поисковую операцию затрудняли сложные погодные условия — туман и сильные осадки.

Ибрагим Раиси занимал пост президента Ирана с августа 2021 года. Раиси несколько раз посещал Россию, в том числе и после начала полномасштабного вторжения войск РФ в Украину.

Россия закупает у Ирана вооружения, в том числе дроны-беспилотники типа «Шахед», используемые для ударов по Украине.

19 мая после того, как стало известно о том, что вертолет с Раиси на борту пропал в горах во время полета, президент РФВладимир Путин провел встречу с министром обороны России Андреем Белоусовым, начальником Генштаба Валерием Герасимовым, секретарем Совбеза Сергеем Шойгу, главой МЧС Александром Куренковым, советником президента Игорем Левитиным и послом Ирана в Москве Каземом Джалали. Президент РФ, рассказал посол иранскому агентству IRNA, пообещал послу оказать всю необходимую помощь. В район падения вертолета были отправлены два самолета МЧС со спасателями.

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