«Настоящий друг России». Путин выразил соболезнования в связи с гибелью президента Ирана Ибрагима Раиси

Президент РФ Владимир Путин направил телеграмму Верховному лидеру Ирана аятолле Али Хаменеи в связи с гибелью в авиакатастрофе иранского президента Ибрагима Раиси.

«Примите глубокие соболезнования в связи с огромной трагедией, постигшей народ Исламской Республики Иран», говорится в телеграмме. Раиси, подчеркивает Путин, «был выдающимся политиком, вся жизнь которого была посвящена служению Родине».

Он по праву пользовался высоким уважением соотечественников и значительным авторитетом за рубежом. Как настоящий друг России он внес неоценимый личный вклад в развитие добрососедских отношений между нашими странами, прилагал большие усилия для их вывода на уровень стратегического партнерства.

Президент РФ напоминает, что неоднократно встречался с Раиси. «Я навсегда сохраню самую светлую память об этом замечательном человеке», — пишет Путин и просит «передать слова искреннего сочувствия и поддержки родным и близким покойного президента и всех погибших в этой ужасной катастрофе».

Соболезнования в связи с гибелью Раиси утром 20 мая выразил Александр Лукашенко. «Я навсегда сохраню самые теплые воспоминания о встречах и разговорах с господиномпПрезидентом, который был настоящим другом Беларуси и много заботился о развитии белорусско-иранского сотрудничества. Его имя навсегда внесено в летопись отношений наших стран», — говорится в телеграме, направленной Лукашенко аятолле Али Хаменеи.

Вертолет, на борту которого находились президент Ирана Ибрагим Раиси и ряд других высокопоставленных чиновников, упал в горах вечером 19 мая, когда иранская делегация возвращалась после переговоров из Азербайджана. Никто из находившихся на борту при крушении не выжил.

Крушение вертолета президента Ирана

Президент Ирана Ибрагим Раиси погиб при крушении вертолета. Главное

Крушение вертолета президента Ирана

Президент Ирана Ибрагим Раиси погиб при крушении вертолета. Главное