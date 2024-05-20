«Настоящий друг России». Путин выразил соболезнования в связи с гибелью президента Ирана Ибрагима Раиси
Президент РФ Владимир Путин направил телеграмму Верховному лидеру Ирана аятолле Али Хаменеи в связи с гибелью в авиакатастрофе иранского президента Ибрагима Раиси.
«Примите глубокие соболезнования в связи с огромной трагедией, постигшей народ Исламской Республики Иран», говорится в телеграмме. Раиси, подчеркивает Путин, «был выдающимся политиком, вся жизнь которого была посвящена служению Родине».
Он по праву пользовался высоким уважением соотечественников и значительным авторитетом за рубежом. Как настоящий друг России он внес неоценимый личный вклад в развитие добрососедских отношений между нашими странами, прилагал большие усилия для их вывода на уровень стратегического партнерства.
Президент РФ напоминает, что неоднократно встречался с Раиси. «Я навсегда сохраню самую светлую память об этом замечательном человеке», — пишет Путин и просит «передать слова искреннего сочувствия и поддержки родным и близким покойного президента и всех погибших в этой ужасной катастрофе».
Соболезнования в связи с гибелью Раиси утром 20 мая выразил Александр Лукашенко. «Я навсегда сохраню самые теплые воспоминания о встречах и разговорах с господиномпПрезидентом, который был настоящим другом Беларуси и много заботился о развитии белорусско-иранского сотрудничества. Его имя навсегда внесено в летопись отношений наших стран», — говорится в телеграме, направленной Лукашенко аятолле Али Хаменеи.
Вертолет, на борту которого находились президент Ирана Ибрагим Раиси и ряд других высокопоставленных чиновников, упал в горах вечером 19 мая, когда иранская делегация возвращалась после переговоров из Азербайджана. Никто из находившихся на борту при крушении не выжил.