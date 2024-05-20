Издание «Служба поддержки» объявило о закрытии. Проект «Давайте» по сбору денег для мирных украинцев продолжит работу

Издание «Служба поддержки» сообщило 20 мая, что закрывается. Сообщение об этом появилось в соцсетях проекта.

«У нас больше нет денег делать ежедневное издание. Нам придется его закрыть, это будет происходить постепенно», — заявили в редакции.

В издании отметили, что программы помощи, созданные «Службой поддержки», продолжат свою работу. Это проект «Давайте» по сбору денег на поддержку мирных жителей Украины, запущенный вместе с «Медузой» и «Дождем», а также чаты поддержки «Первая линия».

В «Службе поддержки» добавили, что «сотни свидетельств с войны, которые мы собрали, превратятся в архив, чтобы ими было удобно пользоваться».

Новости помогают выжить. Помогите выжить «Медузе». Если вы живете не в России, то оформите ежемесячный платеж. А еще нас можно поддержать через ютьюб.

Проект «Служба поддержки» начал работу в мае 2022 года, вскоре после начала полномасштабного вторжения войск РФ в Украину. Проект запустил медиаменеджер, бывший издатель «Медузы» Илья Красильщик. Роскомнадзор ограничил доступ к сайту проекта «Служба поддержки» в октябре 2022 года. Илью Красильщика в июне 2023 года заочно приговорили в России к восьми годам колонии по делу о «фейках» про армию.

Проект «Давайте» запущен «Службой поддержки» вместе с «Медузой» и «Дождем» 24 февраля 2024 года, во вторую годовщину полномасштабного российского вторжения в Украину. Цель проекта — каждый месяц оказывать помощь мирным жителям Украины. Всего с февраля собрано больше 165 тысяч евро.