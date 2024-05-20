Исполнять обязанности президента Ирана после гибели Ибрагима Раиси до выборов будет вице-президент Мохаммад Мохбер

Исполнять обязанности президента Ирана будет вице-президент Мохаммад Мохбер. Такой порядок, пишет Reuters, предусмотрен Конституцией страны. Одобрить кандидатуру исполняющего обязанности президента должен Верховный лидер Ирана аятолла Али Хаменеи.

Хаменеи заявил после крушения вертолета, на борту которого находился президент Ибрагима Раиси, что с управлением государства «сбоев не будет».

Иранское законодательство предполагает, что не позднее, чем через 50 дней после смерти президента, в стране должны быть объявлены новые выборы. Как пишет Reuters, голосование, скорее всего, пройдет в начале июля.

Мохаммед Мохбер в составе иранской делегации приезжал в Москву в октябре 2023 года и вел переговоры о поставках ракет и дронов для армии РФ.

Вертолет, на борту которого находились президент Ирана Ибрагим Раиси, занявший этот пост в 2021 году, а также глава МИДа Хосейн Амир Абдоллахиян упал вечером 19 мая, когда иранская делегация возвращалась после переговоров из Азербайджана. Упавший вертолет обнаружили утром 20 мая, никто из находившихся на борту при крушении не выжил.

Крушение вертолета президента Ирана Президент Ирана Ибрагим Раиси погиб при крушении вертолета. Главное