В Белгородской области под обстрел попал город Шебекино. Пострадали 11 человек, среди них трое подростков
Губернатор Белгородской области сообщил, что ВСУ обстреляли город Шебекино. По предварительной информации, 11 человек пострадали.
Среди пострадавших трое подростков. 15-летний мальчик получил осколочное ранение нижней конечности, 12-летний — контузию. Их госпитализировали. У 17-летнего подростка — слепое осколочное ранение плеча.
Остальные пострадавшие — пятеро мужчин и три женщины. У них диагностированы осколочные ранения различных частей тела. Все они доставлены в больницы.
Кроме того, в результате обстрела зафиксированы разрушения в семи многоквартирных домах, повреждены 25 автомобилей.
Гладков также сообщил, что днем 19 мая в Белгороде украинский беспилотник влетел в окно одной из квартир многоквартирного дома. В результате падения осколков пострадала 11-летняя девочка, которая в этот момент играла на детской площадке. Она получила черепно-мозговую травму, контузию и осколочные ранения грудной клетки.