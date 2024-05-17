Севастополь частично обесточен после ночной атаки дронов. В городе отменили занятия в школах и детских садах

В ночь на 17 мая аннексированный Севастополь подвергся массированной атаке беспилотников и морских дронов.

По данным Минобороны РФ, дежурные средства ПВО уничтожили и перехватили 51 дрон над территорией Крымского полуострова, а морская авиация и патрульные катера Черноморского флота РФ — шесть «безэкипажных катеров» в акватории Черного моря.

В ходе ночной атаки была повреждена подстанция «Севастополь», из-за чего город частично остался без света, сообщил назначенный Россией губернатор Михаил Развожаев.

По его словам, на полное восстановление работы подстанции потребуется около суток.

«Пока идут восстановительные работы, город не сможет получать достаточное количество энергии. Соответственно, будут точечные отключения света. О том, когда и в каких районах города будут отключать электричество, будут информировать коммунальные службы», — написал чиновник в телеграм-канале.

Из-за отключения света в Севастополе местные власти приняли решение отменить занятия во всех школах и детских садах.

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