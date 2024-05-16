The Wall Street Journal: за три недели до начала войны Россия запустила в космос аппарат с компонентами ядерного антиспутникового оружия

В начале февраля 2022 года Россия запустила в космос аппарат, несущий компоненты системы антиспутникового ядерного вооружения, пишет The Wall Street Journal со ссылкой на анонимных американских чиновников.

Аппарат под названием «Космос-2553» был запущен 5 февраля, за три недели до полномасштабного вторжения России в Украину. О его запуске сообщили в Минобороны России и в «Роскосмосе», однако о назначении спутника в релизах говорилось мало — только что он оснащен системами для отработки «в условиях воздействия радиации и тяжелых заряженных частиц».

Собеседники WSJ считают утверждения российской стороны о целях запуска аппарата неправдоподобными и заявляют, что он запущен в рамках российской ядерной антиспутниковой программы.

Собственно ядерного заряда, как пишет WSJ, cпутник «Космос-2553» не несет, но на нем есть неядерные компоненты новой российской системы вооружений. Если она будет развернута, Москва сможет уничтожить с помощью ядерного взрыва сотни спутников на низкой околоземной орбите «в той части космоса, где доминируют аппараты правительства США и компании SpaceX», пишет WSJ.

Один собеседник издания назвал спутник «прототипом» оружия, но другие говорят, что российская программа не продвинулась так далеко. «Космос-2553» до сих пор движется вокруг Земли по «необычной орбите», пишет WSJ.

В середине февраля председатель комитета по разведке палаты представителей США Майк Тернер предупредил о «серьезной угрозе национальной безопасности» страны и потребовал от президента США Джо Байдена «рассекретить всю информацию», которая относится к этой угрозе.

CNN и Reuters сообщали, что упомянутая Тернером угроза связана с Россией и «операциями в космосе». ABC News уточнял, что Россия планирует разместить в космосе ядерное оружие. По данным WSJ, причиной этого обсуждения в конгрессе стала именно российская антиспутниковая программа. Белый дом вскоре заявил, что Россия реализует «тревожный» противоспутниковый потенциал, отметив, однако, что антиспутниковое оружие еще не развернуто и потому реальной угрозы пока не представляет.