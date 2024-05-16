Суд вынес первый приговор по «тюменскому делу». Кириллу Брику, заключившему сделку со следствием, дали восемь лет лишения свободы
Центральный окружной военный суд Екатеринбурга приговорил одного из фигурантов «тюменского дела» Кирилла Брика к восьми годам лишения свободы, сообщает «ОВД-Инфо».
Первые три с половиной года Брик проведет в тюрьме, остальные — в колонии строгого режима. Ему также назначили штраф в размере 600 тысяч рублей и год ограничения свободы после отбытия срока.
Согласно карточке дела, Брика признали виновным по статьям о незаконном приобретении взрывчатых веществ (часть 4 статьи 222.1), изготовлении взрывчатки (часть 4 статьи 223.1), участии в террористическом сообществе (часть 2 статьи 205.4) и приготовлении к теракту (пункты «а», «б», «в» части 2 статьи 205 с применением части 1 статьи 30).
Как напоминают правозащитники, о «тюменском деле» стало известно осенью 2022 года. Всего по этому делу проходят шесть человек: Кирилл Брик, Никита Олейник, Юрий Незнамов, Дениз Айдын, Роман Паклин и Даниил Чертыков. Их задержали в Тюмени, Екатеринбурге и Сургуте в конце августа и начале сентября 2022 года.
По версии следствия, Олейник «создал террористическое сообщество», участники которого якобы планировали теракты в Тюменской, Свердловской областях и Ханты-Мансийском автономном округе. Первыми были задержаны Брик и Айдын. При обыске у них нашли самодельное взрывное устройство, которое они собирались испытать в районе ТЭЦ-2 на окраине Тюмени. После этого были задержаны остальные фигуранты дела. Как писала «Медиазона», обвиняемые признали вину, однако вскоре сообщили, что сделали это под пытками, и отказались своих показаний.
В феврале 2023 года Брик отказался от адвоката, предоставленного ему группой поддержки. В мае он признал вину в полном объеме, а в сентябре стало известно, что Брик заключил досудебное соглашение со следствием. В группе поддержки тогда отмечали, что на основании признательных показаний Брика, могут осудить остальных фигурантов дела.