Суд в Москве оштрафовал зарубежную редакцию «Первого канала» за «демонстрацию нетрадиционных сексуальных отношений»

Таганский суд Москвы оштрафовал дочернюю структуру «Первого канала» за некорректную возрастную маркировку фильма с поцелуем двух женщин. Об этом сообщает ТАСС.

«Первый канал. Всемирная сеть» признали виновным по административной статье о распространении среди несовершеннолетних «информации, демонстрирующей нетрадиционные сексуальные отношения». Штраф составил один миллион рублей — это минимально возможная сумма по такому правонарушению.

Как сказано в материалах дела, основанием для штрафа стал фильм «Днюха», в котором была сцена с поцелуем двух женщин. Вместо маркировки «18+» телеканал поставил отметку «16+».

Представители «Первого канала» объяснили случившееся ошибкой выпускающего редактора, который, по их словам, уже был «привлечен за это к ответственности».

Статья КоАП о пропаганде «нетрадиционных сексуальных отношений» среди несовершеннолетних появилась в российском законодательстве в 2013 году. По ней, в том числе, неоднократно штрафовали различные российские телеканалы.