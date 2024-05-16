На двух жительниц Воронежа составили протокол о «пропаганде ЛГБТ» из-за поцелуя в баре. Администрация заведения сообщила о «временном закрытии»

В Воронеже на двух посетительниц местного бара «Доски» составили протокол по статье о «пропаганде ЛГБТ» (статья 6.21 КоАП) из-за поцелуя в заведении, сообщает издание «Вести Воронеж» со ссылкой на пресс-службу регионального управления МВД.

По данным издания, на девушек написали донос очевидцы — они обратились к главе СК РФ Алексндру Бастрыкину с просьбой провести проверку. Также они требовали привлечь к ответственности администрацию и сотрудников бара «за бездействие».

В начале марта местная полиция сообщила, что начала проверку. В ведомстве уточнили, что изучат распространившееся в соцсетях видео из бара и «дадут правовую оценку поведению девушек».

В мае бар объявил о временном закрытии. «Мы временно закрываем свои двери для наших гостей! Мы начинаем процесс трансформации, чтобы продолжать радовать вас уже в обновленном формате», — говорилось в публикации.

Верховный суд России в ноябре 2023 года объявил «экстремистским» несуществующее «международное движение ЛГБТ». После этого решения власти РФ и представители правоохранительных органов начали закрывать гей-клубы, проводить рейды на гей-вечеринках и возбуждать уголовные дела на ЛГБТК-активистов.

Читайте также

Арт-директор и администратор бара в Оренбурге арестованы за «экстремизм». Их могут посадить на 10 лет — ведь они работали в гей-баре Это первое такое дело в России

Читайте также

Арт-директор и администратор бара в Оренбурге арестованы за «экстремизм». Их могут посадить на 10 лет — ведь они работали в гей-баре Это первое такое дело в России