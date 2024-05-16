Главным тренером футбольного «Спартака» станет Деян Станкович

Московский «Спартак» объявил, что новым главным тренером команды станет сербский специалист Деян Станкович.

45-летний Станкович приступит к работе с начала сезона 2024/2025. Срок действия контракта — два года. Зарплата специалиста официально не называется.

Вместе со Станковичем в «Спартак» придут его ассистенты. При этом нынешний исполняющий обязанности главного тренера, босниец Владимир Слишкович продолжит работу в клубе в качестве одного из помощников Станковича.

Сейчас Станкович — главный тренер венгерского «Ференцвароша». За несколько туров до конца текущего сезона клуб уже обеспечил себе победу в чемпионате Венгрии.

Ранее Станкович тренировал «Сампдорию» и «Црвену Звезду», с которой трижды выигрывал чемпионат Сербии.

Предыдущим главным тренером «Спартака» был испанец Гильермо Абаскаль. Он был уволен в апреле из-за плохих результатов команды. На тот момент «Спартак» занимал шестое место в РПЛ, сейчас команда идет пятой.