РБК: российские сети кинотеатров возобновили нелегальный показ голливудских фильмов. Ультиматум кинопрокатчиков не помог сборам российского кино

Российские кинотеатры вновь стали включать в афиши так называемое предсеансное обслуживание, в рамках которого билеты формально продаются на короткометражные ленты, а вместе с ними показывают фильмы голливудских кинокомпаний, ушедших из России после начала войны.

Как пишет РБК 15 мая, такие сеансы доступны как минимум в семи кинотеатрах Москвы, а также в Петербурге, Хабаровске, Чебоксарах, Нижнем Новгороде, Перми и других городах.

С середины апреля сети кинотеатров в течение месяца не показывали голливудские фильмы из-за ультиматума кинопрокатчиков, которые планировали за счет отказа от «предсеансного обслуживания» увеличить сборы российских фильмов. Кинотеатрам, которые отказались бы выполнить это требование, кинопрокатчики пригрозили не продлевать возможность показа легально распространяемых ими лент.

За месяц, когда кинотеатры не показывали голливудские фильмы, в прокат вышли несколько российских лент и ни одна из них не показала высокие сборы. Так, например, фильму «Сто лет тому вперед» удалось заработать 1,2 миллиарда рублей, но участники рынка ожидали от него сборов до 3 миллиардов рублей. «Блиндаж» почти за три недели собрал всего 104,7 миллиона рублей при бюджете 426 миллионов рублей, а сборы фильма «Как я встретил ее маму» за первую неделю в прокате составили 36 миллионов рублей при бюджете 150 миллионов рублей.

Руководитель сети «Люмен», член совета Ассоциация владельцев кинотеатров, призывавшей отказаться от показа голливудских фильмов, Павел Поникаровский заявил РБК, что в апреле его компания «впервые за несколько месяцев зафиксировала убыток. «В марте, когда не было никакой «акции», кинотеатры заработали на российском контенте 4,2 миллиарда рублей, — рассказал он. — И только 2,3 миллиарда рублей — в апреле». За первые 12 дней мая, по словам Поникаровского, «при большом количестве выходных и отсутствии альтернативного контента сборы весьма грустные — 1,1 миллиарда рублей».

После начала полномасштабного вторжения войск РФ в Украину крупнейшие голливудские кинокомпании объявили об уходе с рынка РФ. Таким образом, большинство блокбастеров в российских кинотеатрах законно показывать нельзя. При этом голливудские фильмы российские кинотеатры все-таки показывают, в том числе в рамках «предсеанского обслуживания», и они, как правило, лидируют по сборам.

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