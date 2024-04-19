РБК: российские сети кинотеатров отказываются от нелегального показа голливудских фильмов после ультиматума кинопрокатчиков

Крупные сети российских кинотеатров убрали из расписания так называемое предсеансное обслуживание — когда билеты формально продавались на короткометражные фильмы, а вместе с ними показывались фильмы голливудских киноскомпаний, ушедших из России после начала войны.

Так, обращает внимание РБК, по данным «Яндекс Афиши», вторая часть фильма «Дюна», которая месяц назад демонстрировалась в десятках кинотеатров Москвы и Петербурга, на 18 апреля заявлена только в одном несетевом кинотеатре. На сайтах киносетей «Синема Стар» и «Киномакс», которые ранее активно показывали этот фильм, предсеансного обслуживания также нет.

В начале апреля, напоминает издание, Ассоциация владельцев кинотеатров выступила с призывом к кинотеатрам поддержать российские фильмы и полностью отказаться от предсеансного обслуживания в период c 18 апреля по 12 мая.

В свою очередь ряд дистрибуторов, в том числе компания «Атмосфера кино», направили сетям кинотеатров письма, в которых также «предлагали» не показывать в эти даты голливудские фильмы по схеме предсеансного обслуживания. В случае отказа дистрибуторы пригрозили не продлевать для таких кинотеатров возможность показа легально распространяемых ими лент.

Похожую рассылку, по данным сетевого издания CinemaPlex, на которое ссылается РБК, делал и принадлежащий холдингу «Газпром-Медиа» «Централ Партнершип». Схожие требования выдвинул и «Карро Прокат». Дистрибуторы ссылались на то, что в указанный период у них в прокат выходят фильмы российского производства.

Глава агентства TelecomDaily Денис Кусков заявил РБК, что «подобный ультиматум — оставить сети без легального контента — звучит серьезно». «Вполне вероятно, — считает он, — что по истечении заявленного срока — с 18 апреля по 12 мая — эта практика будет носить постоянный характер, а объем „теневого“ проката сократится до минимума».

После начала полномасштабного вторжения войск РФ в Украину крупнейшие голливудские кинокомпании объявили об уходе с рынка РФ. Таким образом, большинство блокбастеров в российских кинотеатрах законно показывать нельзя. При этом голливудские фильмы все-таки можно увидеть в российских кинотеатрах. Так, например, вторую часть «Дюны», вышедшую в мировой прокат в начале марта, в России по схеме предсеансного обслуживания показывали как минимум около 60 кинотеатров в Москве и Московской области, а также около 20 в Санкт-Петербурге. «Дюна», по подсчетам РБК, за неделю в прокате собрала в России более 110 миллионов рублей.

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