Подозреваемого в покушении на Роберта Фицо уличили в связях с пророссийской военизированной группировкой

Венгерский журналист-расследователь Сабольч Паньи обнаружил, что 71-летний Юрай Цинтула, предполагаемый подозреваемый в нападении на премьер-министра Роберта Фицо, ранее был связан с пророссийской группировкой Slovenskí Branci («Словацкие призывники»).

В фейсбуке группировки в январе 2016 года появилась запись Цинтулы, в которой он выразил свою публичную поддержку Slovenskí Branci. Пост сопровождала фотография Цинтулы.

Slovenskí Branci — незарегистрированная военизированная организация, действовавшая в Словакии с 2012 года. Журналисты-расследователи из издания VSquare писали в 2019 году, что Slovenskí Branci сотрудничали со словацким отделением прокремлевского движения байкеров «Ночные волки», а лидера группировки тренировали бывшие российские спецназовцы. В октябре 2022 года организация объявила, что прекращает свою деятельность.

На премьер-министра Словакии Роберта Фицо напали днем 15 мая в городе Гандлова (190 километров от Братиславы). Нападавший пять раз выстрелил в Фицо. Пострадавшего премьер-министра госпитализировали, ему делают операцию. Подозреваемого в покушении задержали. В сети появились предположения, что нападение совершил писатель и поэт Юрай Цинтула. Глаа МВД Словакии Матуш Шутай-Эшток заявил, что подозреваемый стрелял, руководствуясь политическими мотивами.

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