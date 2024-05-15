«Медиазона»: российские власти разыскивают 88 латвийских и 66 литовских политиков, а также министра внутренних дел Эстонии

Российские власти продолжают массово объявлять в розыск европейских политиков по обвинениям в демонтаже памятников советским войнам на территории ЕС. Об этом говорится в новом исследовании «Медиазоны».

В феврале 2024 года журналисты издания опубликовали базу розыска российского МВД, в которой на тот момент было почти 97 тысяч имен. Среди них оказались десятки политиков стран Евросоюза, включая премьер-министра Эстонии Каю Каллас. «Медиазона» полагает, что всех из разыскивают за снос советских памятников.

В обновленной базе на начало мая 2024 года появились девять тысяч новых разыскиваемых по уголовным делам. В то же время из базы пропали 7,5 тысячи имен (обычно из нее исключают, если человек найден, умер или его уголовное дело прекращено).

Согласно новой базе, за три прошедших месяца МВД объявило в розыск еще 61 политика из Латвии, Литвы, Эстонии, Чехии и Польши. Среди них — бывшие и действующие депутаты Сейма Латвии Янис Витенбергс, Инесе Войка, Лива Крейтусе, Марис Можвилло, Эрикс Пуценс и Юрис Ранцанс, мэры литовских Паневежиса и Паланги Ритис Миколас Рачкаускас и Шарунас Вайткус и депутаты местных горсоветов, министр внутренних дел Эстонии Лаури Ляэнеметс, бывший глава эстонского МИД Урмас Рейнсалу, бывший начальник эстонской полиции Эльмар Вахер, бывший и действующий главы муниципалитета Прага 6 Ондржей Коларж и Якуб Старек, мэр польского Мальборка Марек Хажевский, бывший мэр Бжега Ежи Врембяк.

В общей сложности сейчас российское МВД разыскивает 88 политиков из Латвии, 66 — из Литвы, по девять — из Польши и Чехии, пять — из Эстонии.

Кроме того, в России массово объявляют в розыск иностранных наемников, воюющих в Украине на стороне ВСУ. Среди них — по 100 граждан Беларуси и Грузии, 93 гражданина Великобритании, 27 — Израиля, по 21 — США и Канады, 14 — Германии, 13 — Ирландии, 10 — Латвии.

В базе также появились несколько военных и политиков из Украины, в том числе полковники ВСУ Роман Качур и Сергей Савченко, а также депутат Верховной Рады Владимир Вятрович.

Среди известных россиян, недавно появившихся в базе розыска МВД, «Медиазона» называет рэпера Оксимирона и журналиста Михаила Зыгаря.

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