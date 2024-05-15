Еврокомиссия почти в два раза повысила прогноз по росту российского ВВП в 2024 году

Еврокомиссия в ежегодном весеннем экономическом прогнозе (.pdf) оценила возможный рост ВВП России по итогам 2024 года в 2,9%. Это почти в два раза больше, чем предыдущая оценка организации (1,6%).

Как отмечается в докладе, с начала 2024 года в России улучшились деловые настроения, выросли розничные продажи, а доверие потребителей достигло самого высокого уровня с 2014 года. По мнению Еврокомиссии, эти показатели продолжат расти на фоне переориентации торговых маршрутов в сторону Азии.

Инфляция в России, по оценке Еврокомиссии, по итогам года составит 6,6%.

Всемирный банк в своем последнем докладе в апреле также увеличил прогноз по росту ВВП России в 2024 году — до 2,2% с ожидавшихся раньше 1,3%. При этом в прогнозе подчеркивалось, что среднесрочные и долгосрочные перспективы экономики России пока неясны.

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