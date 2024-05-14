Кремль объявил о первом зарубежном визите Путина после инаугурации. 16-17 мая он посетит Китай

Первый зарубежный визит после вступления в пятый раз на пост президента Владимир Путин совершит в Китай. Государственный визит в КНР, сообщает «Интерфакс» со ссылкой на пресс-службу Кремля, запланирован на 16-17 мая.

«Лидеры России и Китая подробно обсудят весь комплекс вопросов всеобъемлющего партнерства и стратегического взаимодействия, определят ключевые направления дальнейшего развития российско-китайского практического сотрудничества, а также обстоятельно обменяются мнениями по наиболее актуальным международным и региональным проблемам», — говорится в сообщении.

По итогам визита, заявили в Кремле, предполагается подписание совместного заявления глав двух государств.

В начале первых трех президентских сроков Путин ездил в соседние страны — в 2000 году в Беларусь, в 2004 году в Украину и в 2012 году вновь в Беларусь. Первым государственным визитом четвертого срока Путина была поездка в Австрию в июне 2018 года.

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