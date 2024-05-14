Госсекретарь США Энтони Блинкен приехал в Киев

Госсекретарь США Энтони Блинкен утром 14 мая прибыл с необъявленным визитом в Киев.

«Сегодня я вернулся в Киев, чтобы продемонстрировать нашу непоколебимую поддержку Украины, защищающей свою свободу от российской агрессии», — написал Блинкен в соцсети Х.

Согласно сообщению Госдепартамента, Блинкен проведет встречи с президентом Украины Владимиром Зеленским, премьер-министром Денисом Шмыгалем и главой МИДа Дмитрием Кулебой. В частности, госсекретарь обсудит ситуацию на поле боя, военную поддержку Киеву и долгосрочные обязательства США в области безопасности и экономического восстановления Украины.

Как пишет Reuters со ссылкой на представителя администрации США, своим визитом Блинкен надеется «послать сигнал уверенности украинцам», которые «переживают очень трудный момент». Его задача, как заявил собеседник агентства, состоит в том, чтобы обсудить, как помощь США может укрепить оборону ВСУ и дать им возможность «все чаще брать на себя инициативу на поле боя».

По словам источника Reuters, отправленные в конце апреля в рамках пакета помощи артиллерия, ракеты большой дальности ATACMS и перехватчики ПВО уже поступили в распоряжение украинских сил.

Это уже четвертый визит Блинкена в Киев с начала полномасштабного российского вторжения.

Главные новости дня

Война Восемьсот одиннадцатый день. Онлайн «Медузы»

Главные новости дня

Война Восемьсот одиннадцатый день. Онлайн «Медузы»