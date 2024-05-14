Бортников: российские пограничники в Армении останутся, они будут охранять границу с Турцией и Ираном

Кандидат на должность директора ФСБ Александр Бортников заявил, что российские пограничники останутся в Армении. Об этом он рассказал на пленарном заседании в Совете Федерации, передает ТАСС.

По его словам, Ереван обратился к Москве с просьбой вывести временные оперативные группы пограничников с линии разграничения, такое решение принято.

Кроме того, Армения попросила закрыть пункт пропуска в международном аэропорту Звартноц. «Что, собственно говоря, мы и сделаем в ближайшее время», — цитирует Бортникова РИА Новости.

Он добавил, что российские пограничники останутся в Армении, они будут охранять границу с Турцией и Ираном по просьбе Еревана.

В начале мая Кремль сообщил, что президент России Владимир Путин и премьер-министр Армении Никол Пашинян на встрече в Москве согласовали прекращение деятельности российских пограничников в некоторых армянских регионах. Они были размещены в Армении осенью 2020 года. По словам Дмитрия Пескова, Пашинян сказал, что «сегодня в связи с изменившимися условиями такой потребности больше нет, поэтому президент Путин согласился, и вывод наших военных, пограничников был согласован».