Bloomberg: Путин отправил Шойгу в отставку, «потеряв терпение, что Минобороны способно вести войну»

Агентство Bloomberg со ссылкой на источники рассказало, почему президент РФ Владимир Путин назначил Андрея Белоусова министром обороны РФ вместо Сергея Шойгу.

По словам трех источников агентства, говоривших на условиях анонимности, Путин, несмотря на теплые отношения с Шойгу, перевел его на должность секретаря Совета безопасности из-за того, что «окончательно потерял терпение, что министерство обороны способно вести войну в условиях повальной коррупции».

Bloomberg указывает, что на решение о смене руководства Минобороны РФ также мог повлиять мятеж основателя ЧВК Вагнера Евгения Пригожина в 2023 году, когда участники мятежа обвиняли Шойгу в неудачах России на поле боя.

Два источника агентства, знакомые с вопросом, заявили, что 65-летний Белоусов был застигнут врасплох, когда Путин предложил ему возглавить министерство обороны. Тем не менее, он согласился без колебаний, поскольку воспринимает Путина «не просто как президента, а как глобальную фигуру, которая меняет ход мировой истории», сказал один из собеседников Bloomberg.

Источник агентства, близкий к Кремлю, утверждает, что Путин лично выбрал Белоусова, «поскольку войну нужно вести с холодной головой».

Президент РФ Владимир Путин 12 мая своим указом назначил Сергея Шойгу секретарем Совета безопасности РФ. Прежний глава Совбеза Николай Патрушев перейдет на новую должность, на какую именно, пока неизвестно. Тогда же Путин предложил назначить экономиста Андрея Белоусова министром обороны.

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