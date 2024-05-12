В США умер пациент, которому впервые успешно пересадили генно-модифицированную почку свиньи

В США в возрасте 62 лет умер Ричард Слейман — первый в мире пациент, которому успешно пересадили почку генетически модифицированной свиньи, сообщает Associated Press.

Слейман перенес операцию по трансплантации почки свиньи в Массачусетской больнице в марте 2024 года, и спустя две недели его выписали. Тогда хирурги заявляли, что пересаженная почка прослужит как минимум два года. До этого он с 2018 года жил с донорской человеческой почкой, но спустя пять лет она отказала.

Врачи Массачусетской больницы выразили соболезнования семье Слеймана, подчеркнув при этом, что не видят каких-либо признаков, указывающих на то, что мужчина скончался в результате трансплантации.

«Огромные усилия врачей по проведению дали нашей семье еще семь недель вместе с Риком, и наши воспоминания об этом времени останутся в наших умах и сердцах», — говорится в заявлении семьи Слеймана.

Ранее свиные почки пересаживали лишь донорам, у которых была диагностирована смерть мозга, напоминает АР. Также двум пациентам делали трансплантацию генно-модифицированного сердца свиньи, но оба они умерли из-за осложнений в течение нескольких месяцев после операции.

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