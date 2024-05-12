В Белгороде после массированного обстрела повреждены более 300 квартир

Более 300 квартир в 85 многоэтажных жилых домах повреждены в результате массированного обстрела Белгорода со стороны ВСУ вечером 11 мая, заявил губернатор Белгородской области Вячеслав Гладков.

Накануне чиновник сообщал, что при обстреле погибла одна мирная жительница. Еще 29 человек получили ранения. 17 из них, включая ребенка, сейчас остаются в больницах. Две женщины из числа пострадавших находятся в крайне тяжелом состоянии.

«Врачи все делают для того, чтобы спасти их жизни, если будет возможность, в первую очередь, если позволит их состояние, конечно, будем стараться отправить их в Москву», — написал Гладков во «ВКонтакте».

Помимо жилых домов, в Белгороде повреждены 14 зданий коммерческих предприятий и несколько социальных объектов, в том числе относящихся к здравоохранению. По словам губернатора, самые тяжелые последствия с точки зрения инфраструктуры получил спортивный комплекс «Сирень».

Утром 12 мая ВСУ также дважды атаковали город Шебекино, сообщил Гладков в своем телеграм-канале. Зафиксированы повреждения линий электропередачи и двух промышленных предприятий. Пострадавших нет, утверждает чиновник.

Читайте также

«Я сразу беру кота — и бегу» Белгород — единственный крупный город России, в который по-настоящему пришла война. Вот рассказы его жителей о том, как они спасаются от обстрелов (иногда — по несколько раз в день)

Читайте также

«Я сразу беру кота — и бегу» Белгород — единственный крупный город России, в который по-настоящему пришла война. Вот рассказы его жителей о том, как они спасаются от обстрелов (иногда — по несколько раз в день)