ВСУ обстреляли Белгород реактивными снарядами. Погибла мирная жительница, пострадали 29 человек, включая ребенка

Вооруженные силы Украины обстреляли Белгород, сообщил губернатор региона Вячеслав Гладков.

При обстреле погибла мирная жительница — она умерла на месте от полученных ран до приезда скорой. Еще 29 человек, по предварительной информации, пострадали. Среди раненых, по словам Гладкова, есть один ребенок. Все пострадавшие доставлены в больницы.

Минобороны России сообщило, что над областью было уничтожено 12 снарядов, выпущенных из реактивной системы залпового огня Vampire.

По данным белгородского телеграм-канала «Пепел», один из снарядов попал в подъезд дома на улице 60-летия Октября.

Местные телеграм-каналы также сообщали о попаданиях на улицах Щорса, Губкина, Костюкова, Королева, Шаландина; на проспекте Ватутина, бульваре Первого салюта и в районе Харьковской горы. Осколок снаряда, по данным телеграм-канала «Блэтгород», пробил крышу торгового центра «Сити Молл».

Повреждения есть также внутри гипермаркета «Лента» на улице Щорса. Кроме этого, очевидцы публикуют кадры горящих после попадания машин в разных районах города. По данным Гладкова, в результате обстрела шесть машин сгорели, всего поврежден 21 автомобиль.

Гладков сообщил, что повреждения получили 49 квартир в 22 жилых домах и четыре коммерческих объекта. В городской больнице № 2, детской областной клинической больнице, центре художественной гимнастики «Сирень» и школе № 41 повреждено остекление.

Незадолго до обстрела Гладков объявил о запуске сирены ракетной опасности в городе. Спустя полчаса она была отменена, однако уже через несколько минут запущена вновь.