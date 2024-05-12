Швейцария победила на «Евровидении-2024»

Представитель Швейцарии рэпер Nemo (Немо Меттлер) выиграл в конкурсе «Евровидение-2024» с песней The Code.

По итогам голосования жюри Швейцария набрала 365 баллов. Зрительское голосование принесло ей еще 236 баллов. Общая сумма таким образом составила 591 балл.

Немо определяют себя как небинарную персону и просят использовать по отношению к себе местоимение «они». В песне The Code говорится об опыте принятия собственной идентичности и небинарности.

Nemo — The Code (LIVE) | Switzerland🇨🇭| Second Semi-Final | Eurovision 2024 Eurovision Song Contest

Второе место в конкурсе заняла Хорватия. Ее представитель Baby Lasagna (настоящее имя Марко Пуришич) с песней Rim Tim Tagi Dim набрал 547 баллов.

На третьем месте — представительницы Украины Jerry Heil и Alyona Alyona (Яна Шемаева и Алена Савраненко) с песней Teresa & Maria набрали 453 балла: 146 по итогам голосования жюри и 307 — по итогам зрительского.

Израильтянка Эден Голан с песней Hurricane заняла пятое место. По итогам голосования жюри Голан получила 52 балла. Зрительское голосование принесло ей еще 323 балла, а общая сумма составила 375 баллов.

Финал «Евровидения» проходил в шведском Мальме. В нем участвовали 25 стран — незадолго до выступления представитель Нидерландов Йост Клейн был отстранен организаторами из-за жалобы на «неподобающее поведение». Россия в «Евровидении» не участвует с 2021 года — после начала полномасштабной войны в феврале 2022-го Европейский вещательный союз отстранил ее от конкурса.

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