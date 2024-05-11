Нидерландского участника «Евровидения» Йоста Клейна отстранили от финала конкурса из-за «неподобающего поведения»

Нидерландский участник «Евровидения» Йост Клейн отстранен от финала конкурса из-за жалобы на «неподобающее поведение», сообщил Европейский вещательный союз (EBU).

Жалобу подала женщина из съемочной группы из-за «инцидента», произошедшего после выступления Клейна в полуфинале 9 мая. Суть «инцидента» не раскрывается.

В заявлении EBU говорится, что союз придерживается политики абсолютной нетерпимости к «неподобающему поведению» на мероприятии и стремится обеспечить безопасную и надежную рабочую среду для всех участников процесса. «В связи с этим поведение Йоста Клейна по отношению к члену команды считается нарушением правил конкурса», — заявили в EBU.

Жалобу расследует шведская полиция (конкурс проходит в Мальме). Пока идет рассмотрение, как заявили в EBU, Клейну «нецелесообразно продолжать участие в конкурсе». Он также пропустил репетицию, проходившую вечером 10 мая.

Клейн с песней «Europapa» считался одним из претендентов на победу в конкурсе, а его трек уже занял первое место в чартах синглов Нидерландов. Теперь в финале «Евровидения» остались представители 25 стран.

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