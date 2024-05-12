Белгород вновь попал под обстрел, обесточены пять улиц. Минобороны РФ заявило, что уничтожило 14 реактивных снарядов ВСУ

Вечером 12 мая в Белгороде в пятый раз за день объявили сигнал ракетной опасности, сообщило МЧС. В городе были слышны взрывы.

Российские телеграм-каналы пишут, что в результате обстрела со стороны Украины в городе зафиксированы попадания в жилые дома. По предварительным данным, снаряды упали на проспекте Ватутина, на улице Конева и в районе Шуховского лицея.

Mash утверждает, что один снаряд попал в дом на бульваре Юности, еще один упал на детскую площадку, а третий попал в ТЭЦ.

Shot пишет о попаданиях в спортивную площадку на улице Шаландина и рядом с жилым домом на бульваре Юности.

Обновлено. Мэрия Белгорода сообщила, что в районе Харьковской горы без электроснабжения остались пять улиц. Аварийное отключение света произошло на улицах Губкина, 60 лет Октября, Спортивная, Есенина, Славянская. Минобороны РФ заявило, что за последний час пресекло очередную атаку ВСУ по жилым кварталам Белгорода, уничтожив 12 реактивных снаряда РСЗО «Вампир» и два реактивных снаряда РСЗО «Ольха».

Днем 12 мая в Белгороде обрушился подъезд жилого десятиэтажного дома на улице Щорса на Харьковской горе. Как заявил губернатор Белгородской области Вячеслав Гладков, причиной обрушения стало прямое попадание снаряда ВСУ. В Минобороны РФ сообщили, что подъезд был поврежден фрагментами украинской ракеты «Точка-У», сбитой средствами российской ПВО. По последним данным, в результате обрушения подъезда погибли девять человек, еще 20 спасены из-под завалов.

Подробнее о произошедшем

В Белгороде обрушился подъезд десятиэтажного дома. Погибли девять человек, еще 20 ранены Минобороны РФ заявило, что в дом попал фрагмент сбитой ракеты «Точка-У»

Подробнее о произошедшем

В Белгороде обрушился подъезд десятиэтажного дома. Погибли девять человек, еще 20 ранены Минобороны РФ заявило, что в дом попал фрагмент сбитой ракеты «Точка-У»