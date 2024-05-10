Совет палаты Совета Федерации представил президенту Владимиру Путину трех кандидатов на должность главы Счетной палаты. Об этом сообщила спикер Совфеда Валентина Матвиенко.

Один из кандидатов — Борис Ковальчук, сын друга президента, миллиардера Юрия Ковальчука. С марта он занимает пост заместителя главы контрольного управления президента России, а до этого возглавлял «Интер РАО».

Второй кандидат — Анатолий Артамонов, член Совета Федерации от Калужской области. До Совфеда он был губернатором этого региона на протяжении 20 лет.

Третьим кандидатом стала Галина Изотова, которая сейчас является исполняющей обязанности главы Счетной палаты.

В соответствии с законодательством, президент должен выбрать одного из кандидатов, предложенных ему Совфедом. После этого сенаторы утверждают это решение, и кандидат становится главой Счетной палаты.

Последним главой Счетной палаты до настоящего времени был Алексей Кудрин. Он покинул этот пост в ноябре 2022 года ради работы в «Яндексе». С тех пор Счетной палатой руководит Галина Изотова в статусе исполняющей обязанности.