Apple раскритиковали из-за рекламы нового iPad, в которой пресс уничтожает книги и музыкальные инструменты. Компания извинилась

Компания Apple извинилась за рекламу новых iPad, в которой пресс разрушает книги и музыкальные инструменты. Об этом пишет The Guardian.

Минутный ролик в соцсети икс 9 мая опубликовал гендиректор компании Тим Кук. В нем гидравлический пресс под музыку давит предметы, связанные с культурой и искусством: фортепиано, гитару, телевизор, аудиопроигрыватель, книги, банки с краской.

В конце ролика на месте раздавленных вещей под прессом появляется новый iPad — таким образом Apple хотела показать, как многофункционально ее новое устройство.

В соцсетях ролик подвергли массовой критике — многие пользователи увидели в рекламе демонстрацию того, как новые технологии уничтожают искусство и опыт человечества. С негативными комментариями по этому поводу выступили некоторые знаменитости — актер Хью Грант, продюсер Жюстин Бейтмен, режиссер Рид Морано.

Реклама осталась доступной на страничке Кука в иксе, а также в канале компании в ютьюбе, однако в Apple отметили, что не будут показывать ее по ТВ, как изначально планировалось.

Новые модели iPad Air и iPad Pro были представлены 7 мая, а старт их продаж намечен на 15 мая. Толщина новой 13-дюймовой модели iPad Pro составляет всего 5,1 миллиметра — по заявлению Apple, это самое тонкое устройство в истории компании.