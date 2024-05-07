Apple представила новые iPad Air и Pro

Компания Apple во время онлайн-презентации Let Loose представила новые модели своих планшетов — iPad Air и iPad Pro.

Компания впервые за два года обновила iPad Air, представив две модели с диагональю 11 и 13 дюймов. Раньше Apple не выпускала 13-дюймовые планшеты Air. Обе модели получили чип M2, который работает на 50% быстрее, чем предыдущее поколение. Базовая память для обеих моделей составляет 128 гигабайт, максимальная — терабайт.

iPad Air с чипом M2 Apple

Стоимость 11-дюймовой модели Air начинается от 599 долларов, 13-дюймовой — от 799 долларов. Компания принимает предзаказы с 7 мая, устройства появятся в продаже 15 мая, сообщает Engaget.

Модели iPad Air 11'' и 13'' с чипом M2 Apple

Новые 11- и 13-дюймовые iPad Pro получили экран OLED (ранее использовались LCD-экраны). Толщина 13-дюймовой модели составляет всего 5,1 миллиметра — по заявлению Apple, это самое тонкое устройство в истории компании. Толщина 11-дюймовой модели составляет 5,3 миллиметра, пишет The Verge.

iPad Pro с чипом M4 Apple

Обе модели Pro получили новейший процессор M4 (в предыдущем поколении использовался чип M2). Кроме того, Apple впервые представила матовые Pro — с нанотекстурным покрытием.

Базовая память для обеих моделей Pro составляет 256 гигабайт, а цены начинаются от 999 долларов за 11-дюймовую модель и от 1299 долларов за 13-дюймовую. Самая дорогая 13-дюймовую модель iPad Pro с модулем 5G и нанотекстурным покрытием стоит 2599 долларов, что сравнимо с ценой ноутбука. Обе модели доступны для предварительного заказа с 7 мая, а в магазинах появятся на следующей неделе.

В iPad Pro, как и в Air, фронтальная камера установлена на длинной стороне экрана, что позволяет совершать видеозвонки при альбомном положении устройства.

iPad Pro с чипом M4 Apple

Новый iPad Pro получил обновленные аксессуары. У клавиатуры Magic Keyboard появилась алюминиевая подставка для ладоней и несколько функциональных клавиш.

Apple Pencil Pro теперь поддерживает жесты сжатия, устройство получило гироскоп, что позволяет художникам поворачивать кисть при рисовании. Кроме того, местоположение Pencil можно отслеживать с помощью сервиса Find My.

Apple Pencil Pro Apple