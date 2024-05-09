Зеленский: «Европу не сломать ни Гитлеру, ни Путину»

Президент Украины Владимир Зеленский выпустил заявление по случаю , в котором упомянул президента РФ Владимира Путина в одном ряду с Адольфом Гитлером.

«Наша Европа — это добровольное единение наций, сообществ и миллионов очень разных людей, единение ценностей. И в этом — настоящая европейская сила. Все вместе мы должны и дальше приумножать эту силу, заботясь о защите жизни и общих ценностей на нашем континенте. Делать все, чтобы передать детям в наследство всю нашу Европу — мирную, объединенную, ту, в которой действительно хочется жить и которую не сломать ни Гитлеру, ни Путину… Они способны украсть у Европы годы мира, но не нашу общую судьбу — судьбу тех, кто побеждает зло, защищает жизнь и ценит мир», — заявил Зеленский.

Днем ранее, 8 мая, когда в Украине отмечали День памяти и победы над нацизмом во Второй мировой войне, Зеленский назвал Путина нацистом, а Российскую Федерацию — «российским фашизмом».

Президент Украины Владимир Зеленский в 2023 году перенес празднование Дня Победы с 9 на 8 мая. Праздник в Украине стали называть Днем памяти и победы над нацизмом во Второй мировой войне. Тогда же Зеленский предложил, чтобы 9 мая в Украине, как и в странах Евросоюза, отмечали День Европы.

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