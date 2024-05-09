В старейший лондонский клуб джентльменов Garrick (там состоят Карл III, Камбербэтч и Стинг) разрешили вступать женщинам

В лондонский джентльменский клуб Garrick, основанный в 1835 году, разрешили вступать женщинам. Об этом 8 мая пишет «Би-би-си».

Решение было принято после того, как анализ правил клуба показал, что в его уставе формально нет никаких положений, которые бы препятствовали вступлению в Garrick женщин. Ему предшествовали двухчасовые дебаты, по итогам которых почти 60% членов клуба высказались за.

Ранее руководство клуба сообщало, что более 200 членов прислали письма, в которых пригрозили покинуть клуб, если голосование провалится.

До сих пор женщинам разрешалось посещать клуб только по приглашению одного из членов, и на протяжении всего визита они должны были находиться в сопровождении мужчины.

Дебаты о приеме женщин в Garrick велись много лет. В последний раз голосование по этому вопросу проводилось в 2015 году — тогда чуть более половины членов высказались за, но для одобрения идеи требовалось не простое большинство, а две трети голосов.

Garrick был открыт в 1831 году, сейчас это один из старейших частных клубов в мире. Первоначально это было место, где представители высшего общества могли на равных общаться с актерами.

Сейчас в Garrick состоят около полутора тысяч человек — это политики, госслужащие, бизнесмены, музыканты, актеры. Среди них — король Карл III, Стивен Фрай, Бенедикт Камбербэтч, Стинг, Хью Лори.