Криптобиржа FTX, бывшая одной из крупнейших в мире и объявившая о банкротстве в 2022 году, вернет деньги практически всем клиентам. Об этом пишет CNBC со ссылкой на судебные документы.

Задолженность биржи перед клиентами составляет 11,2 миллиарда долларов. За счет монетизации активов (в основном инвестиций аффилированных с ней компаний) FTX, как ожидается, удастся изыскать на покрытие долга даже большую сумму — от 14,6 до 16,3 миллиарда.

Дополнительные деньги предполагается направить на выплату процентов. Ожидается, что клиенты, сумма требований которых составляет менее 50 тысяч долларов (это 98% всех клиентов биржи), получат 118% от требуемой суммы долга.

План FTХ еще предстоит утвердить суду по банкротствам.

FTX обанкротилась в ноябре 2022 года. К тому времени это была третья криптобиржа в мире по объему привлеченных средств — они оценивались в 32 миллиарда долларов. Банкротство случилось после выхода журналистского расследования, в котором говорилось о серьезных финансовых трудностях биржи, — из-за чего клиенты начали массово выводить оттуда деньги.

В марте 2024 года основатель FTX Сэм Бэнкман-Фрид получил 25 лет тюрьмы. Его признали виновным в краже денег у клиентов — как установил суд, он присвоил более восьми миллиардов долларов.

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