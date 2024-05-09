Медведев к 9 Мая написал статью «Как англосаксы продвигали фашизм в XX веке и реанимировали его в XXI»

Бывший президент России, зампред Совета безопасности РФ Дмитрий Медведев в День Победы 9 мая опубликовал статью «Как англосаксы продвигали фашизм в XX веке и реанимировали его в XXI». Материал (pdf) появился на официальном сайте Совбеза.

В предисловии к статье Медведев утверждает, что сейчас Россия сражается «с реинкарнацией фашизма, которую воплощает собой омерзительный и циничный правнук гитлеризма — нацистский режим Киева».

«Наши бывшие союзники времен Второй мировой с энтузиазмом подкармливают, пичкают оружием и науськивают новых нацистов, цель которых — стереть с карты Россию, а весь мир заставить жить по бандитским понятиям, забыв о постулатах международного права», — пишет бывший президент России.

В самой статье Медведев задает «пять вопросов по истории к нашим бывшим союзникам» и сам же отвечает на них.

Кому был выгоден фашизм?

Кто кредитовал Гитлера?

Кто идеологически окормлял фашистов?

Кто «отмазывал» преступников?

Как исполнить приговор истории?

Апеллируя к отдельным историческим фактам, вырванным из контекста, Медведев приходит к выводу, что ответственность за приход нацистов к власти в 1930-х годах несут правящие круги Великобритании и США.

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