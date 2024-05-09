Медведев к 9 Мая написал статью «Как англосаксы продвигали фашизм в XX веке и реанимировали его в XXI»
Бывший президент России, зампред Совета безопасности РФ Дмитрий Медведев в День Победы 9 мая опубликовал статью «Как англосаксы продвигали фашизм в XX веке и реанимировали его в XXI». Материал (pdf) появился на официальном сайте Совбеза.
В предисловии к статье Медведев утверждает, что сейчас Россия сражается «с реинкарнацией фашизма, которую воплощает собой омерзительный и циничный правнук гитлеризма — нацистский режим Киева».
«Наши бывшие союзники времен Второй мировой с энтузиазмом подкармливают, пичкают оружием и науськивают новых нацистов, цель которых — стереть с карты Россию, а весь мир заставить жить по бандитским понятиям, забыв о постулатах международного права», — пишет бывший президент России.
В самой статье Медведев задает «пять вопросов по истории к нашим бывшим союзникам» и сам же отвечает на них.
- Кому был выгоден фашизм?
- Кто кредитовал Гитлера?
- Кто идеологически окормлял фашистов?
- Кто «отмазывал» преступников?
- Как исполнить приговор истории?
Апеллируя к отдельным историческим фактам, вырванным из контекста, Медведев приходит к выводу, что ответственность за приход нацистов к власти в 1930-х годах несут правящие круги Великобритании и США.