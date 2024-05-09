«Дождь»: Владимир Соловьев помогал Насте Ивлеевой правильно извиняться за «голую вечеринку»

Проект возвращения телеведущей и блогера Насти Ивлеевой в российское публичное пространство после «голой вечеринки» был согласован с Кремлем, а в числе консультантов в этот период у нее был пропагандист Владимир Соловьев. Об этом со ссылкой на собственные источники сообщила журналистка Юлия Таратута в своей программе на «Дожде».

По данным Таратуты, возвращение Ивлеевой курировал глава управления общественных проектов администрации президента Сергей Новиков. Ранее источники «Медузы» называли его «главным цензором» российской культуры, в ведомстве которого составляют «черные списки» артистов.

Соловьев, как утверждает Таратута, участвовал в создании постов в телеграме Ивлеевой, где она выражала поддержку президенту Владимиру Путину. Также он «советовал ей уйти в тень и не раздражать людей, пока страсти не утихнут и власть не передумает».

Но знакомые Ивлеевой считают, что тактика Соловьева была скорее провальной, а его юристы — не эффективные циники, а специалисты по разводкам. Все это время они будто бы качали из Ивлеевой силы и деньги, но ни к какому видимому результату не пришли.

Еще одним консультантом Ивлеевой, по данным Таратуты, была бывшая пресс-секретарь движения «Наши» Кристина Потупчик. Именно поэтому Ивлеева дала интервью блогеру Луке Ебкову, которого Таратута называет креатурой Потупчик.

После «голой вечеринки» Ивлеева, которая была ее организатором, подверглась резкой критике со стороны провластных комментаторов. Также ее деятельностью заинтересовались власти, заподозрившие ее в неуплате налогов, а также оштрафовавшие за «дискредитацию» армии из-за постов в инстаграме.

В начале мая Ивлеева удалила все посты из инстаграма, а также дала интервью Луке Ебкову. В нем она заявила, что ездила в Донбасс, а также что всегда относилась с симпатией к Владимиру Путину.

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