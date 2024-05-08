Верховный суд России вынес первое решение в пользу клиента банка, заработавшего на обмене валюты во время обвала рубля после начала войны

Гражданская коллегия Верховного суда (ВС) России вынесла решение в пользу клиента банка «Тинькофф» Ильи Филимонова, который после начала полномасштабного вторжения России заработал 68,8 тысячи евро на обмене валюты во время сильного колебания курса рубля, пишет «Коммерсант».

В феврале и марте 2022 года, как поясняли в «Тинькофф-банке», некоторые клиенты смогли заработать на «конвертации валюты по некорректному курсу» из-за «краткосрочных технических сбоев». В частности, Филимонов совершил 96 операций по обмену валюты.

Банк списал полученную Филимоновым и другими клиентами прибыль как долг. После этого ряд из них обратились в суд и потребовали возврата средств. Дело Филимонова стало первым, дошедшим до Верховного суда.

Остальные инстанции Филимонов проиграл — нижестоящие суды заявили, что он «злоупотребил правом» с целью получить «неосновательное обогащение», и банк имел основания вернуть себе средства.

ВС отменил предыдущие решения и заявил, что банк неправомерно списал средства. Суд признал обменный курс, размещенный банком, публичной офертой, и отметил, что Филимонов «не мог приобрести валюту по иному курсу», а совершение большого числа операций в короткое время «само по себе не свидетельствует о злоупотреблении правом». Кроме того, как указал Верховный суд, банк не предоставил доказательств «технического сбоя».

Дело отправили на новое рассмотрение в апелляционный суд, и, как отмечает The Bell, после ВС в новом решении «сомневаться не приходится». Опрошенные «Коммерсантом» юристы говорят, что решение ВС «может стать причиной пересмотра внутренних правил банков» — в договорах, по их мнению, могут появиться положения о праве банка списывать денежные средства, полученные вследствие технического сбоя, ошибки или действий третьих лиц.

В «Тинькофф-банке» на запрос «Коммерсанта» о комментарии не ответили.

Читайте также

С первых месяцев войны против Украины рубль не падал так сильно, как сейчас. Это надолго? Или стоит ждать скорой стабилизации? «Медуза» изучила причины обвала и прогнозы экспертов

Читайте также

С первых месяцев войны против Украины рубль не падал так сильно, как сейчас. Это надолго? Или стоит ждать скорой стабилизации? «Медуза» изучила причины обвала и прогнозы экспертов