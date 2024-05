Умер саунд-продюсер Стив Альбини. Он записывал альбомы Nirvana, Pixies и Пи Джей Харви

В США умер саунд-продюсер и музыкант Стив Альбини. Об этом сообщает Pitchfork.

Альбини был 61 год, причиной его смерти стал сердечный приступ.

Альбини умер за несколько дней до выхода первой за 10 лет пластинки группы Shellac, участником которой он был с 1992 года.

Стив Альбини в 2005 году Paul Natkin / Getty Images

Альбини был одним из наиболее влиятельных саунд-продюсеров (сам он предпочитал термин «звукоинженер») начала 1990-х годов. Он создавал звучание для многих новаторских групп альтернативного рока, гранжа и пост-рока — The Breeders, The Jesus Lizard, Bush, Goodspeed You! Black Emperor, Helmet, Manic Street Preachers.

Наиболее известные из пластинок, которые продюсировал Альбини — «In Utero» Nirvana, «Surfer Rosa» Pixies, «Rid of Me» Пи Джей Харви.

В общей сложности, по его собственным подсчетам, Альбини принял участие в записи нескольких тысяч альбомов, по большей части, малоизвестных групп.

Помимо продюсирования, Альбини сам играл и пел в нескольких андеграундных группах. Наиболее известными из них являются Shellac и Big Black.