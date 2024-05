США остановили поставку более трех тысяч бомб Израилю из-за опасений, что их сбросят на Рафах

Власти США в конце апреля — начале мая приостановили поставки 3,5 тысячи бомб Израилю, сообщили со ссылкой на источники The New York Times и Associated Press 8 мая.

По их данным, президент США Джо Байден приостановил поставки 1,8 тысячи 2000-фунтовых бомб и 1,7 тысячи 500-фунтовых бомб из-за опасений, что их могут использовать при наступлении на город Рафах на юге сектора Газа, где находятся более одного миллиона мирных жителей.

Источники NYT утверждают, что администрация США рассматривает вопрос о том, следует ли приостановить будущие поставки оружия, в том числе комплексов наведения.

Официальные лица Израиля сообщили Axios 5 мая, что США приостановили поставки оружия, но американские чиновники, как указывает NYT, отказывались подтвердить это на брифингах или в частном порядке до того, как появились первые сообщения о начале операции ЦАХАЛ в Рафахе.

Власти США исторически предоставляли Израилю крупные пакеты военной помощи, отмечает Associated Press. Поставки усилились после того, как террористы ХАМАС напали на Израиль 7 октября 2023 года, убив 1200 человек и взяв в заложники около 250 человек.

После нападения ХАМАС на Израиль силы ЦАХАЛ начали военную операцию в секторе Газа. Рафах — город на юге сектора Газа на границе с Египтом — стал последним городом, не занятым израильскими военными в ходе операции. Власти США неоднократно выступали против того, чтобы Израиль проводил наступление на Рафах.

Читайте также

ЦАХАЛ призвал уезжать жителей Рафаха — города на юге сектора Газа, куда еще не вошла израильская армия ХАМАС предупредил, что наземная операция может привести к срыву сделки по освобождению заложников

Читайте также

ЦАХАЛ призвал уезжать жителей Рафаха — города на юге сектора Газа, куда еще не вошла израильская армия ХАМАС предупредил, что наземная операция может привести к срыву сделки по освобождению заложников