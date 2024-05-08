Мосгордума досрочно прекратила полномочия депутата Евгения Ступина. Он объявлен в России «иноагентом». Он выступил против войны и уехал из страны

Московская городская дума приняла постановление о досрочном прекращении полномочий депутата Евгения Ступина 8 мая, сообщается на сайте парламента.

Решение принято в связи с тем, что Ступин «без уважительных причин отсутствовал на всех заседаниях столичного парламента более шести месяцев подряд, с 27 сентября 2023 года по 18 апреля 2024 года».

Глава комиссии Мосгордумы по законодательству, регламенту, правилам и процедурам Александр Семенников сообщил, что Ступин пропустил десять заседаний парламента, пишет РИА Новости.

Как написал в телеграм-канале сам Ступин, решение поддержали представители «Единой России» и «Справедливой России», против выступили пять депутатов, а партия КПРФ, в которой он состоял ранее, проигнорировала голосование.

Ступин заявил РБК, что не согласен с решением Мосгордумы лишить его мандата. «Мосгордума меня не пускала на дистанционные заседания, они просто брали и отключали меня от сервера. <…> Так искусственно было создано мое отсутствие в течение полугода. Это все равно, что депутатов Думы не пускать [на очные заседания]», — сказал он.

Евгений Ступин выступает против полномасштабного вторжения войск РФ в Украину. В день вторжения он подписал письмо «Социалисты и коммунисты против войны». Спустя год, в марте 2023 года, его исключили из КПРФ, в том числе из-за антивоенной позиции и предоставления суду положительной характеристики политику Илье Яшину. Министерство юстиции РФ объявило Ступина «иностранным агентом» в июне 2023 года.

Евгений Ступин сообщил 27 сентября 2023 года изданию Sota, что уехал из России в «долгосрочную командировку». Он говорил, что вернется в страну, но «не знает, когда». Политик рассказал РБК, что уехал из России в Армению, поскольку получил ряд угроз о возбуждении против него уголовного дела, «что-то связанное с экстремизмом». После отъезда из РФ он продолжал писать депутатские запросы.