Депутата Мосгордумы Евгения Ступина исключили из КПРФ. Потому что он выступал против войны и подписывал положительную характеристику Илье Яшину

Депутата Мосгордумы Евгения Ступина исключили из КПРФ. Об этом сам политик написал в телеграме.

По словам Ступина, основанием для его исключения стали три его поступка:

подписание письма «Социалисты и коммунисты против войны» в день вторжения РФ в Украину.

Предоставлени положительной характеристики в уголовное дело .

Голосование против отчета мэра Москвы Сергея Собянина в Мосгордуме в 2022 году.

За исключение Ступина, в частности, проголосовали глава фракции КПРФ в Мосгордуме Николай Зубрилин и экс-депутат Госдумы Валерий Рашкин. Против проголосовали лишь два человека — секретарь горкома Павел Тарасов и Татьяна Десятова.

Из фракции КПРФ в Мосгордуме Ступина пока не исключили, сообщает «Коммерсант» со ссылкой на источник в партии.

Это уже третий случай исключения депутата из КПРФ за время работы Мосгордумы седьмого созыва. В 2020 году из партии были исключены Елена Шувалова и Дмитрий Локтев. Одним из поводов для исключения Шуваловой было приглашение политика Алексея Навального на один из круглых столов, который планировалось провести в Мосгордуме в ноябре 2019 года. Локтева формально исключили за невыполнение предвыборного меморандума московского горкома КПРФ; сам он связывал это решение с тем, что в 2019 году не поддержал проект городского бюджета.