МИД России сменил генерального консула в Таиланде. Предыдущего консула обвиняли в том, что он добивался депортации музыкантов «Би-2» в Россию

Новым генеральным консулом России в Таиланде назначен дипломат Егор Иванов, сообщил МИД РФ.

В краткой биографии Иванова говорится, что ему 49 лет, он закончил Удмуртский государственный университет в Ижевске, на дипломатической службе находится с 1997 года. До 2016 года Иванов был вице-консулом генерального консульства России в Нью-Йорке, затем — начальником отдела в Департаменте кадров.

До Иванова пост генерального консула в Таиланде занимал Владимир Соснов. О его отставке МИД России официально не сообщал, в новости о назначении Иванова он не упоминается.

Соснов занял должность генерального консула в Таиланде в 2020 году. Само консульство официально открылось только в июле 2023 года.

Во время задержания в Таиланде музыкантов «Би-2» в январе 2024 года Соснов, по данным политика Дмитрия Гудкова, который дружит с группой, добивался их депортации в Россию. При этом как минимум у нескольких участников группы были гражданства других стран, а сами они от встречи с консулом отказались. Источник британской газеты The Guardian также заявил, что музыкантов задержали по запросу Соснова. Посол России в Таиланде Евгений Томихин в ответ на это заявил: «Не в нашей практике кому-то указывать».

В середине апреля из сообщения офиса тайского департамента связей с общественностью (PR Phuket) стало известно, что Соснов нанес прощальный визит вежливости губернатору Пхукета Сопхону Суваннарату перед своим уходом с должности. Об отставке консула официально не сообщалось, в чем ее причина — неизвестно.

что происходило с «би-2» в таиланде

Участников группы «Би-2» уже неделю держат в миграционной тюрьме в Таиланде. Россия добивается депортации музыкантов, выступавших против войны Лева Би-2 улетел в Израиль. Остальным артистам отказали в выезде — хотя сначала его согласовали

что происходило с «би-2» в таиланде

Участников группы «Би-2» уже неделю держат в миграционной тюрьме в Таиланде. Россия добивается депортации музыкантов, выступавших против войны Лева Би-2 улетел в Израиль. Остальным артистам отказали в выезде — хотя сначала его согласовали