«Верстка»: почти 19 тысяч россиян впервые запросили убежище в странах ЕС в 2023 году. Это рекорд за семь лет

В 2023 году как минимум 18 820 граждан России впервые обратились к властям стран Евросоюза с просьбой о предоставлении убежища, пишет «Верстка» со ссылкой на данные «Евростата».

Чаще всего россияне просили убежище в Германии — 7655 заявок. На втором месте оказалась Франция, к властям которой с просьбой о предоставлении убежища обратились 4125 граждан РФ. В Испании убежище попросили 1615 россиян.

«Верстка» также обратила внимание, что россияне стали реже подавать заявки на убежище в Финляндии и Швеции. Если в 2022 году миграционные службы Финляндии и Швеции получили 1095 и 665 прошений соответственно, то в 2023 году убежище в Финляндии запросили 345 россиян, а в Швеции — 220.

Издание отмечает, что число заявок от россиян в 2023 году стало рекордным за последние семь лет — в 2016 году убежище в странах Евросоюза запросили 22 930 граждан РФ. Тогда среди просителей было много беженцев из Чечни, которые, по данным правозащитников, уезжали в Европу из-за репрессий в республике.

В период с 2017 по 2019 годы россияне подавали от 11,7 до 12,5 тысяч прошений об убежище в ЕС ежегодно, а во время пандемии коронавируса в 2020 и 2021 годах число заявок составляло менее 5,5 тысяч, пишут журналисты. В первый год полномасштабного вторжения российских войск в Украину граждане РФ подали 13,3 тысячи прошений о предоставлении убежища в странах Евросоюза.

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