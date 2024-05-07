США, Великобритания и Австралия ввели санкции против лидера хакерской группы LockBit. Это россиянин Дмитрий Хорошев

США, Великобритания и Австралия ввели санкции в отношении одного из лидеров хакерской группировки LockBit россиянина Дмитрия Хорошева, сообщила пресс-служба британского правительства.

Власти Великобритании считают эту группировку причастной к четверти всех кибератак с целью вымогательства, произошедших в 2023 году. Всего жертвами хакеров за последние годы стали тысячи людей и компаний по всему миру, говорится в пресс-релизе. В частности, атакам подверглись более 200 британских компаний.

Санкции в отношении Хорошева подразумевают запрет на въезд на территорию страны и заморозку его активов в случае их обнаружения.

В пресс-релизе Минфина США говорится, что санкции в отношении Хорошева были введены «за его роль в разработке и распространении программы-вымогателя LockBit». Также в ведомстве добавили, что Госдепартамент США объявил о награде в размере до 10 миллионов долларов за информацию, которая приведет к аресту Хорошева.

Параллельно с этим Минюст США сообщил, что Хорошеву, известному под никами BitSupp, LockBit и putinkrab, было предъявлено обвинение по 26 пунктам. В обвинительном заключении говорится, что хакер получил от деятельности Lockbit по меньшей мере 100 миллионов долларов.

Группировка LockBit получила известность в 2021 году. Она использует одноименную программу-вымогатель, которая шифрует файлы на компьютерах своих жертв и требует оплаты за разблокировку.

В феврале 2024 года ФБР, Европол и другие спецслужбы отчитались о проведении совместной операции, в ходе которой, как утверждалось, была разрушена инфраструктура группировки. В частности, представитель ФБР сообщил агентству Bloomberg, что правоохранительные органы заблокировали 11 тысяч доменных имен, которые использовались LockBit и связанными с ней структурами для распространения вредоносной программы.

Вскоре хакерская группировка объявила, что ей удалось восстановить работу своих серверов. Однако, по оценкам Национального агентства по борьбе с преступностью Великобритании, сейчас группировка работает с ограниченными возможностями, а глобальная угроза со стороны LockBit значительно снизилась.