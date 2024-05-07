Патриарх Кирилл пожелал Путину оставаться у власти «до скончания века»

Глава Русской православной церкви патриарх Кирилл пожелал президенту РФ Владимиру Путину, чтобы он пребывал у власти до конца века. Об этом он сказал во время молебна по случаю инаугурации Путина в Благовещенском соборе Кремля. Полностью речь патриарха приводит «Комсомольская правда».

«Благословение Божье, покров Царицы Небесной да пребывает с вами во все дни жизни вашей, до скончания века, как мы говорим. И с дерзновением скажу: дай Бог, чтобы конец века и означал конец вашего пребывания во власти. У вас есть все для того, чтобы долго и успешно совершать это великое служение Родине», — сказал Кирилл во время службы.

В своем выступлении глава РПЦ также заявил, что служение президента, от действий которого зависит судьба страны, должно сопровождаться «дерзновением и силой». «Потому что иногда требуется такое дерзновение, когда через многое следует переступить, может быть, иногда через то, что в обычной жизни… как бы через это и переступить невозможно», — сказал Кирилл.

Патриарх добавил, что глава государства должен принимать «грозные решения» — и привел в пример князя Александра Невского, причисленного к лику святых. «Не жалел врагов этот человек, но прославился как святой. Потому что одно дело — защищать страну от врага, а другое дело — крушить направо и налево, вымещая свои фобии или устремляясь к каким-то карьерным интересам», — сказал Кирилл.

Владимир Путин 7 мая в пятый раз принес присягу президента РФ. Патриарх Кирилл в третий раз провел церемонию благословения президента России на служение Отечеству, первую службу он провел в 2012 году.

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