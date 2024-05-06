В Братском районе Иркутской области объявили режим ЧС. Из-за лесного пожара загорелись десятки домов

В Братском районе Иркутской области объявили режим чрезвычайной ситуации из-за распространения лесных пожаров, сообщил глава района Александр Дубровин.

В МЧС России заяили, что из-за сильного ветра огонь перекинулся на 57 домов на территории садового товарищества «Алюминщик», а также в садоводствах «Локомотив», «Укские дачи» и «Виктория». Кроме того, сообщалось о пожаре в садоводстве «Весна».

В соседнем с садоводствами городе загорелись, по данным МЧС, 15 строений. Дубровин уточнил, что речь идет о частных домах, которые расположены на окраине города. По его словам, жители города, волонтеры и сотрудники администрации помогают сотрудникам МЧС тушить огонь. Дачникам и местным жителям предлагают эвакуироваться.

В результате пожара пострадала 30-летняя женщина. С сильными ожогами и в тяжелом состоянии ее госпитализировали в Братскую районную больницу.

Прокуратура Братского района организовала проверку из-за возгорания домов в Вихоревке. В ходе проверки ведомство даст оценку исполнению законов в сфере обеспечения пожарной безопасности населенных пунктов.

В самом Братске 6 мая произошло три возгорания — в Гидростроителе, на Правом берегу в Правобережном районе, рассказал мэр города Сергей Серебренников Горели отходы лесопиления, трава, заборы и дачные участки. Пожары локализовали, угрозы распространения огня нет, утверждает глава Братска.

«Во всех случаях пожары рукотворны. Везде человеческий фактор. Нельзя в таких неблагоприятных погодных условиях разжигать костры, сжигать сухую растительность. Это недопустимо», — добавил Серебренников.